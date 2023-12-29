Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После прошлого тура "Ноттингем Форест" и "Манчестер Юнайтед" получили достаточно мощный эмоциональный заряд в связи с собственными выступлениями и неожиданными результатами. "Лесники" благодаря хет-трику от Криса Вуда разгромили "Ньюкасл", а "красные дьяволы" одолели "Астон Виллу", уступая 2:0 по ходу матча.

Великолепные результаты, которые нужно развивать. У каждой из команд хватает мотивации, все хотят красиво закончить 2023-й год и все хотят одержать вторую победу подряд.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 30 декабря.

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