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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Кто одержит вторую победу подряд?
Getty Images / Global Images Ukraine
После прошлого тура "Ноттингем Форест" и "Манчестер Юнайтед" получили достаточно мощный эмоциональный заряд в связи с собственными выступлениями и неожиданными результатами. "Лесники" благодаря хет-трику от Криса Вуда разгромили "Ньюкасл", а "красные дьяволы" одолели "Астон Виллу", уступая 2:0 по ходу матча.
Великолепные результаты, которые нужно развивать. У каждой из команд хватает мотивации, все хотят красиво закончить 2023-й год и все хотят одержать вторую победу подряд.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 30 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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