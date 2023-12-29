Тренер МЮ рассказал о работе с новыми владельцами клуба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о работе с новыми владельцами акций клуба.

"Они хотят работать со мной, я хочу работать с ними. Мы с нетерпением ждем совместной работы. Мы встретимся поговорить. INEOS хочет работать со мной в этой структуре, а я также хочу работать с ними. Это же замечательно."