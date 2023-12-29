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Тренер МЮ рассказал о работе с новыми владельцами клуба

Англия

Тен Хаг рассказывает о компании INEOS

Тренер МЮ рассказал о работе с новыми владельцами клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о работе с новыми владельцами акций клуба.

"Они хотят работать со мной, я хочу работать с ними. Мы с нетерпением ждем совместной работы. Мы встретимся поговорить. INEOS хочет работать со мной в этой структуре, а я также хочу работать с ними. Это же замечательно."

Компания, которой руководит Джим Рэтклифф, приобрела 25% акций клуба "Манчестер Юнайтед".

Читайте такжеТен Хаг прокомментировал продажу 25% акций МЮ компании Ineos
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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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