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Тен Хаг: Я доверяю Хейлунду. Я знал, что он рано или поздно забьет
Нападающий наконец-то забил свой первый гол в матчах АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг доволен игрой нападающего Расмуса Хейлунда.
"Я ему доверяю. Я знал, что он рано или поздно забьет. Он может забивать, его голы в Лиге Чемпионов подтверждают это. Этот гол поможет ему поверить в то, что он может забивать больше".
Расмус Хейлунд не забивал в матчах Премьер-лиги ни разу, но все изменилось 26 декабря. В поединке против "Астон Виллы" нападающий забил свой первый гол на 82 минуте.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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