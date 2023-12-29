  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг: Я доверяю Хейлунду. Я знал, что он рано или поздно забьет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг: Я доверяю Хейлунду. Я знал, что он рано или поздно забьет

Англия

Нападающий наконец-то забил свой первый гол в матчах АПЛ

Тен Хаг: Я доверяю Хейлунду. Я знал, что он рано или поздно забьет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг доволен игрой нападающего Расмуса Хейлунда.

"Я ему доверяю. Я знал, что он рано или поздно забьет. Он может забивать, его голы в Лиге Чемпионов подтверждают это. Этот гол поможет ему поверить в то, что он может забивать больше".

Расмус Хейлунд не забивал в матчах Премьер-лиги ни разу, но все изменилось 26 декабря. В поединке против "Астон Виллы" нападающий забил свой первый гол на 82 минуте.

Читайте такжеРасмус Хейлунд отметил игру своего одноклубника
По теме
yellow-arrow
The Sun: Довбик заинтересовал Челси. Почеттино очень нравится профайл игрока
yellow-arrow
Зинченко вошел в символическую сборную первой части сезона АПЛ от Opta. ФОТО
yellow-arrow
Уго Льорис перейдет в футбольный клуб Лос-Анджелес - Инсайдер
Расмус Хейлунд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости