Лутон – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура АПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 20-го тура чемпионата Англии между "Лутоном" и "Челси".

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Команда Михаила Мудрика, середняк текущего розыгрыша, едет в гости к аутсайдеру турнирной таблицы. "Лутон" ведет борьбу за выживание, отрывается от конкурентов и старается вылезти из зоны вылета. Сможет ли "Челси" добыть очки там, где это необходимо? Отличится ли украинский вингер? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 декабря – в 14:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев