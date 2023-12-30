Забарный не в приоритете. Тоттенхэм дает 30 млн за центрбека Дженоа

"Тоттенхэм", который ранее интересовался украинцем Ильей Забарным, все же сделал выбор в пользу защитника "Дженоа" Раду Дрегушина, сообщает Gianluca Dimarzio.

По информации источника, "Тоттенхэм" определился с суммой, за которую он готов купить у "Дженоа" защитника, это 30 млн евро. "Шпоры" пока, что опережают всех в плане намерений и желания в покупке румынского центрбека.

Читайте также Тоттенхэм следит защитником Дженоа. Ранее Дрэгушином интересовалась Барса

Напомним, интерес к Раду Дрегушину также возникает у "Барселоны" и "Наполи".