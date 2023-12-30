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Забарный не в приоритете. Тоттенхэм дает 30 млн за центрбека Дженоа
Шпоры очень заинтересованы в приобретении игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм", который ранее интересовался украинцем Ильей Забарным, все же сделал выбор в пользу защитника "Дженоа" Раду Дрегушина, сообщает Gianluca Dimarzio.
По информации источника, "Тоттенхэм" определился с суммой, за которую он готов купить у "Дженоа" защитника, это 30 млн евро. "Шпоры" пока, что опережают всех в плане намерений и желания в покупке румынского центрбека.
Напомним, интерес к Раду Дрегушину также возникает у "Барселоны" и "Наполи".
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Источник:Gianluca Dimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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