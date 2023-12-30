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Забарный не в приоритете. Тоттенхэм дает 30 млн за центрбека Дженоа

Англия

Шпоры очень заинтересованы в приобретении игрока

Забарный не в приоритете. Тоттенхэм дает 30 млн за центрбека Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм", который ранее интересовался украинцем Ильей Забарным, все же сделал выбор в пользу защитника "Дженоа" Раду Дрегушина, сообщает Gianluca Dimarzio.

По информации источника, "Тоттенхэм" определился с суммой, за которую он готов купить у "Дженоа" защитника, это 30 млн евро. "Шпоры" пока, что опережают всех в плане намерений и желания в покупке румынского центрбека.

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Напомним, интерес к Раду Дрегушину также возникает у "Барселоны" и "Наполи".

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Источник:
Gianluca Dimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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