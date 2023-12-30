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Источник: Одноклубником Мудрика интересуется руководство Тоттенхэма
Конор Галлахер может сменить клуб этой зимой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" продолжает укреплять свои позиции. На этот раз, "шпоры" нацелились на одноклубника Мудрика Конора Галлахера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в Х.
"Тоттенхэм" уже ведет переговоры с "Челси" по поводу 23-летнего полузащитника. "Челси" хочет выручить за игрока 40 млн евро.
Trattativa in corso tra #Tottenham e #Chelsea per Conor #Gallagher: si cerca l’intesa intorno ai 40 milioni #calciomercato #premierleague @SkySport ????????????????????????????— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 30, 2023
Напомним, в текущем сезоне Галлахер провел 19 матчей, в которых не отметился ни голом, ни результативной передачей.
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