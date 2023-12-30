Источник: Одноклубником Мудрика интересуется руководство Тоттенхэма

"Тоттенхэм" продолжает укреплять свои позиции. На этот раз, "шпоры" нацелились на одноклубника Мудрика Конора Галлахера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в Х.

"Тоттенхэм" уже ведет переговоры с "Челси" по поводу 23-летнего полузащитника. "Челси" хочет выручить за игрока 40 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Галлахер провел 19 матчей, в которых не отметился ни голом, ни результативной передачей.



