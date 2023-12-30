АПЛ. Лутон – Челси 2:3. Магия Кенилворт Роуд почти сработала

Если матч проходит на "Кенилворт Роуд", то гостям никогда не бывает легко. Даже сильнейшие команды Англии не могут проводить спокойные и взвешенные матчи на этой уютной арене, "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Сити" не дадут соврать. Когда сюда приезжал "Челси", то ожидания были соответствующими: сегодня у команды Почеттино должно быть немало проблем.

Но сначала отметим и интересные решения от аргентинского специалиста по поводу стартового состава, в котором не нашлось места для Михаила Мудрика, Рахима Стерлинга и Кристофера Нкунку. Если по Мудрику на Нкунку подобное решение выглядит скорее как сохранение их от новых-старых травм, то Стерлинг как будто не был травмирован, однако все равно оказался вне основы. Зато в старте мы увидели героя прошлого матча против "Кристал Пэлас" Нони Мадуэке.

Сам матч начался примерно так, как того можно было ожидать: небольшие намеки и попытки "синих" подобраться к чужим воротам и ставка "Лутона" на быстрые атаки и самое важное - стандарты. Главная ставка подопечных Роба Эдвардса ожидаемо была на стандарты: угловые, штрафные и так далее. А вот чего мы не привыкли видеть в исполнении "Челси", так это убийственной реализации, которая стала главным мотивом первой половины встречи. Первый острый момент у ворот Камински завершился голом: ошибся при передаче Исса Каборе и отдал пас точно на Коула Палмера в собственной штрафной, а бывший игрок "Манчестер Сити" долго не думал и пробил в дальний угол, 0:1.

После целой серии подач и различных вариантов подхода к штрафной площадке "Челси" мы увидели еще одну интересную атаку от "Челси", которая сам придумал и сам реализовал Нони Мадуэке. Получил он передачу от Палмера и играя против двух соперников решил внезапно пробить нерабочей правой ногой в ближний угол. Подобного не ожидал никто, в том числе в Камински, поэтому это 2:0. Убийственная реализация от команды, весь этот сезон не демонстрировавшей даже намеков на такие умения. Что называется, раз в год и палка стреляет.

Впрочем действительно выступление команды Почеттино не назовешь чрезвычайно качественным, они не показывали такого футбола, которого можно было бы ожидать, взглянув на табло стадиона "Кенилворт Роуд". Что касается "шляпников", то они достаточно качественно и агрессивно играли против мяча и прекрасно понимали, что главное их преимущество - это рост и умение играть на стандартах. Стандартов этих хватало, вот только реализация подобных моментов сегодня их подводила.

Второй тайм начался по похожему сценарию и интереснее выглядел именно "Лутон", правда команде Роба Эдвардса не удавалось действительно по-настоящему обострять свои атаки, это были лишь такие отдаленные намеки на опасность. А "Челси" спокойно играл по результату, без активного прессинга на чужой половине поля, встречали у себя и делали это максимально спокойно, ожидая очередного шанса выскочить с острым выпадом в ответ.

И такой выпад случился на 69-й минуте, когда Николя Джексон красиво развернулся в центре и вывел Коула Палмера на свидание с вратарем. Коул максимально хладнокровно разобрался с вратарем, положил на пятую точку защитников и спокойно закатил круглого в сетку ворот. 0:3.

Впоследствии показалось, что один гол "шляпники" все же отквитали: после передачи от Альфи Даути на Элайджу Адебайо, который завершил момент, но ранее именно Даути оказался в офсайде, это было определено только после просмотра видеоповтора. Но такой момент только сильнее вдохновил домашнюю команду на подвиги. Через несколько минут Адебайо снова пробивал головой, впрочем попал в перекладину. Свой чистый гол они все же нашли на 80-й минуте и, конечно, это произошло после стандарта. Росс Баркли пробил головой точно в дальний угол ворот, у Петровича не было шансов. Поэтому это гол от полузащитника "Лутона" в ворота бывшего клуба, в котором ему не удалось себя реализовать на полную. 1:3.

И с тех пор началось такое давление на ворота "Челси", которого мы не видели буквально весь матч. Очень сильно "Лутон" зажал соперника к собственным воротам. И все моменты были непосредственно после подач: сначала Моррис пробивал и Петрович героически отбил круглого в перекладину. А через несколько минут был еще один сейв от Джордже, впрочем на добивании оказался именно Элайджа Адебайо и это 2:3 и до конца матча еще немало времени. Впрочем финальное нашествие получилось безуспешным, хотя за саму попытку подобного нашествия команде Эдвардса нужно ставить зачет.

Нервная концовка едва не создала топ-сенсацию, "шляпники" могли отыграться со счета 3:0, но до такого подвига не хватило буквально одного точного удара. Маурисио Почеттино есть над чем подумать: его команда достаточно уверенно и комфортно противостояла сопернику весь матч, но последние 15 минут стали полным уничтожением лондонцев. Отчасти им повезло, что все завершилось именно так.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Лутон Таун" — "Челси" 2:3

Голы: Баркли (80), Адебайо (87) — Палмер (12, 69), Мадуэке (37)

*На 74-й минуте гол Элайджи Адебайо был отменен из-за офсайда

"Лутон Таун": Камински — Менги, Ошо, Белл — Каборе (Чонг, 46), Локонга (Вудроу, 90+4), Баркли, Даути — Таунсенд (Моррис, 62), Браун (Огбене, 46) — Адебайо

"Челси": Петрович — Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл — Галлахер, Кайседо — Мадуэке (Фернандес, 81), Палмер (Гилхрист, 90+1), Джексон — Броя (Нкунку, 62)

Предупреждения: Браун (27), Менги (77) — Дисаси (87), Гюсто (90+4)