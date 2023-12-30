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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Лесники" против "манкунианцев"
Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"
В матче 20 тура АПЛ "Ноттингем Форест" встретится против "Манчестер Юнайтед". В первом круге поединок этих команд получился очень горячим. Хотя и "лесники" вели в счете 2:0 в матче на "Олд Траффорд", однако в итоге проиграли 2:3. Сегодня у "Ноттингема" под руководством нового тренера есть шанс на реванш.
Английская Премьер-лига, 20 тур
20 декабря, 19:30
Прямая трансляция: Setanta Sports
Трансляція матчу Ноттінгем Форест - Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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