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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

"Лесники" против "манкунианцев"

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 20 тура АПЛ "Ноттингем Форест" встретится против "Манчестер Юнайтед". В первом круге поединок этих команд получился очень горячим. Хотя и "лесники" вели в счете 2:0 в матче на "Олд Траффорд", однако в итоге проиграли 2:3. Сегодня у "Ноттингема" под руководством нового тренера есть шанс на реванш.

Английская Премьер-лига, 20 тур

20 декабря, 19:30

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Ноттінгем Форест - Манчестер Юнайтед
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