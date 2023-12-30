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Ярмолюк вышел на поле в игре с Кристал Пэлас
Опять у его команды проблемы
Фото: Brentford FC
Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк вышел на замену в матче с "Кристал Пэлас". Этот матч проходит в рамках 20-го тура АПЛ.
Егор появился на поле на 80-й минуте вместо Янельта. "Брентфорд" уступает 3:1.
За ходом поединка можно следить текстово на нашем сайте.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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