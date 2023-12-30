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Полный матч Миколенко и 15 минут Ярмолюка. Обнародованные оценки игроков за матчи
У кого хорошо, у кого не очень
Getty Images / Global Images Ukraine
Завершились субботние матчи 20-го тура АПЛ, в которых участвовали представители Украины.
Защитник Виталий Миколенко отыграл полный поединок "Эвертона" с "Вулвергемптоном". К сожалению, "ириски" проиграли 3:0, однако Миколенко серьезными ошибками не отмечался. Зато отдал 25 точных пасов из 34-х, совершил 4 перехвата мяча, 3 отбора, выиграл 5 наземных дуэлей из 5-и, дважды обыграл соперников. За игру Виталий получил одни из самых высоких оценок среди футболистов "Эвертона" - 6,8 от WhoScored и 6,9 от Sofascore.
В параллельном матче "Брентфорд" уступил "Кристалл Пелес" со счетом 3:1. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел на замену на 80-й минуте. Он успел 10 раз коснуться мяча, отдать 6 точных передач, трижды потерять владение сферой, и проиграть 2 дуэли. Егор получил одни из самых низких баллов среди всех игроков матча – 5,9 и 6,4 от вышеупомянутых аналитических порталов.
Для Миколенко эта игра стала 18-й в этом сезоне во всех турнирах. У Ярмолюка пока 12 матчей.
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