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"С Лутоном играть тяжело". Почеттино – о победе Челси над аутсайдером АПЛ
Чуть не упустили победу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных в матче с "Лутоном" на выезде (2:3).
Я очень доволен и счастлив, потому что нам нужно быть великолепными, чтобы победить "Лутон". Когда вы видите предыдущие игры против "Лутона" и "Арсенала" - их трудно сломать. Я считаю, что это отличный пример. Они делают отличную работу, и здесь трудно играть. Кажется, я справился с такой ситуацией, которая нам была нужна для победы, и я думаю, что это фантастическая работа. Здесь тяжело.
Я думаю, что сегодня есть много положительных вещей. Рабочая этика. Я вижу много аспектов, которые улучшаются. Но в то же время это молодая команда. Им нужно работать вместе, чтобы создать это доверие и уверенность. Этот тип результата, когда вам нужно, чтобы ваши товарищи по команде боролись с вами, поможет и будет действительно хорошей вещью. Нам нужно стремиться иметь такое же отношение, потому что у нас есть качество. Вам нужно сначала соответствовать отношению.
"Синие" вели в счете 0:3, но в последние минуты пропустили дважды, и могли получить даже третий мяч в свои ворота. "Челси" располагается на 10-м месте АПЛ. Следующая игра - с "Престоном" в Кубке Англии 6 января.
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