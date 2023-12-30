  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "С Лутоном играть тяжело". Почеттино – о победе Челси над аутсайдером АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"С Лутоном играть тяжело". Почеттино – о победе Челси над аутсайдером АПЛ

Англия
Обновлено

Чуть не упустили победу

"С Лутоном играть тяжело". Почеттино – о победе Челси над аутсайдером АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных в матче с "Лутоном" на выезде (2:3).

Я очень доволен и счастлив, потому что нам нужно быть великолепными, чтобы победить "Лутон". Когда вы видите предыдущие игры против "Лутона" и "Арсенала" - их трудно сломать. Я считаю, что это отличный пример. Они делают отличную работу, и здесь трудно играть. Кажется, я справился с такой ситуацией, которая нам была нужна для победы, и я думаю, что это фантастическая работа. Здесь тяжело.

Я думаю, что сегодня есть много положительных вещей. Рабочая этика. Я вижу много аспектов, которые улучшаются. Но в то же время это молодая команда. Им нужно работать вместе, чтобы создать это доверие и уверенность. Этот тип результата, когда вам нужно, чтобы ваши товарищи по команде боролись с вами, поможет и будет действительно хорошей вещью. Нам нужно стремиться иметь такое же отношение, потому что у нас есть качество. Вам нужно сначала соответствовать отношению.

"Синие" вели в счете 0:3, но в последние минуты пропустили дважды, и могли получить даже третий мяч в свои ворота. "Челси" располагается на 10-м месте АПЛ. Следующая игра - с "Престоном" в Кубке Англии 6 января.

По теме
yellow-arrow
"Это слишком много". Эмери не доволен большим количеством матчей
yellow-arrow
Крепость Этихад. Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Тоттенхэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Маурисио Почеттино Челси (Лондон) АПЛ Лутон Таун
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости