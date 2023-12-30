"С Лутоном играть тяжело". Почеттино – о победе Челси над аутсайдером АПЛ

Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных в матче с "Лутоном" на выезде (2:3).

Я очень доволен и счастлив, потому что нам нужно быть великолепными, чтобы победить "Лутон". Когда вы видите предыдущие игры против "Лутона" и "Арсенала" - их трудно сломать. Я считаю, что это отличный пример. Они делают отличную работу, и здесь трудно играть. Кажется, я справился с такой ситуацией, которая нам была нужна для победы, и я думаю, что это фантастическая работа. Здесь тяжело.

Я думаю, что сегодня есть много положительных вещей. Рабочая этика. Я вижу много аспектов, которые улучшаются. Но в то же время это молодая команда. Им нужно работать вместе, чтобы создать это доверие и уверенность. Этот тип результата, когда вам нужно, чтобы ваши товарищи по команде боролись с вами, поможет и будет действительно хорошей вещью. Нам нужно стремиться иметь такое же отношение, потому что у нас есть качество. Вам нужно сначала соответствовать отношению.