Крепость Этихад. Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Несмотря на невыразительную форму "горожан" в недавних поединках, неизменным остается одно - домашний "стадион-крепость", на которой "Манчестер Сити" не проиграл ни одного поединка в этом году.

Снова свою важность в команде доказал Родри, а Альварес добавляет еще больше головной боли Пепу Гвардиоле. Де Брюйне вернулся в заявку на игру, скоро восстановится и Холанд. Кого же выпустить в старте?

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Этихад Стэдиум" (Манчестер)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" 2:0

Голы: Родри (14), Альварес (61)