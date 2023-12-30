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Крепость Этихад. Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Несмотря на невыразительную форму "горожан" в недавних поединках, неизменным остается одно - домашний "стадион-крепость", на которой "Манчестер Сити" не проиграл ни одного поединка в этом году.
Снова свою важность в команде доказал Родри, а Альварес добавляет еще больше головной боли Пепу Гвардиоле. Де Брюйне вернулся в заявку на игру, скоро восстановится и Холанд. Кого же выпустить в старте?
АПЛ, 20-й тур
Стадион: "Этихад Стэдиум" (Манчестер)
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" 2:0
Голы: Родри (14), Альварес (61)
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