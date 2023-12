АПЛ. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1. Даже гол Рашфорда не помог

Английская Премьер-лига, 20 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Когда в последний раз "Ноттингем Форест" побеждал "Манчестер Юнайтед", семь футболистов сегодняшнего основного состава "манкунианцев" еще не родились, а из остальных четырех в школу мог пойти (по возрасту) разве что Эванс. В то же время Эрик тен Хаг выступал за "Валвейк" в статусе футболиста в 24-летнем возрасте. Да, это был далекий декабрь 1994 года. В том сезоне эти две команды боролись за медали и в итоге финишировали на пьедестале.

Сегодня ситуация для обоих коллективов гораздо хуже. Особенно для МЮ. “Манкунианцы” провели очередной ужасный матч. Однако и не стоит уменьшать достижения "лесников". Нуну Эшпириту Санту одержал вторую победу в первых своих трех матчах во главе команды. И обе победы были над участниками группового этапа Лиги чемпионов.

После просмотра первого тайма, скорее всего, ни у кого не было желания пересмотреть этот "шедевр" снова. Неяркая игра от обеих команд, малые скорости и всего один удар от гостей. Хотя нет, был еще один. На 11-й минуте Варан создал наиболее острый момент за все 45 минут, срезав мяч коленом в направлении собственных ворот. Онана был уже отыгран, но мяч к счастью для подопечных тен Хага не полетел в створ.

После перерыва все было гораздо интереснее. Хотя и во втором тайме первый действительно опасный момент создали гости – Далот попал в штангу, счет открыли "лесники". Эланга отдал на ход Монтьелю на правый фланг, тот скатил в центр и Домингес в касание пробил мимо Онана. Очень много пространства дали автору гола: опорная зона МЮ провалилась.

Lift off at the City Ground ????



Nicolas Dominguez sweeps home from fellow Argentine Gonzalo Montiel's pass to put Nott'm Forest ahead#NFOMUN pic.twitter.com/NNMAPcNfhp