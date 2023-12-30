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Безумный Олисе против пчел. Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия

Кристал Пэлас - Брентфорд ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Безумный Олисе против пчел. Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

Команда Ярмолюка в очередном матче терпит поражение. Последние 5 поединков "пчел" - это поражения. Ненамного лучшую форму имеют и сегодняшние хозяева, однако благодаря перфомансу Олисе "Кристал Пэлас" сумел добыть три важных очка. Сейчас у них 13-я строчка и 21 балл. У "Брентфорда" - 16-я с 19-ю очками.

Украинский полузащитник не появился в старте на сегодняшний поединок, однако все же сыграл в матче, выйдя на 80-й минуте.

АПЛ, 20-й тур
"Кристал Пэлас" - "Брентфорд" 3:1
Голы: Олисе (14, 58), Эзе (39) - Луис-Поттер (2)

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Брентфорд (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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