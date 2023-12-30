Безумный Олисе против пчел. Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1. Обзор матча и видео голов

Команда Ярмолюка в очередном матче терпит поражение. Последние 5 поединков "пчел" - это поражения. Ненамного лучшую форму имеют и сегодняшние хозяева, однако благодаря перфомансу Олисе "Кристал Пэлас" сумел добыть три важных очка. Сейчас у них 13-я строчка и 21 балл. У "Брентфорда" - 16-я с 19-ю очками.

Украинский полузащитник не появился в старте на сегодняшний поединок, однако все же сыграл в матче, выйдя на 80-й минуте.

АПЛ, 20-й тур

"Кристал Пэлас" - "Брентфорд" 3:1

Голы: Олисе (14, 58), Эзе (39) - Луис-Поттер (2)