Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Безумный Олисе против пчел. Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1. Обзор матча и видео голов
Кристал Пэлас - Брентфорд ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Команда Ярмолюка в очередном матче терпит поражение. Последние 5 поединков "пчел" - это поражения. Ненамного лучшую форму имеют и сегодняшние хозяева, однако благодаря перфомансу Олисе "Кристал Пэлас" сумел добыть три важных очка. Сейчас у них 13-я строчка и 21 балл. У "Брентфорда" - 16-я с 19-ю очками.
Украинский полузащитник не появился в старте на сегодняшний поединок, однако все же сыграл в матче, выйдя на 80-й минуте.
АПЛ, 20-й тур
"Кристал Пэлас" - "Брентфорд" 3:1
Голы: Олисе (14, 58), Эзе (39) - Луис-Поттер (2)
Популярное сейчас
- Динамо объявило лучшего игрока команды 2023 года
- АПЛ. Лутон – Челси 2:3. Магия Кенилворт Роуд почти сработала
- Роберто Фирмино хочет вернуться в АПЛ. Известны подробности
- В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО