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"Это слишком много". Эмери не доволен большим количеством матчей

Англия

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"Это слишком много". Эмери не доволен большим количеством матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унай Эмери высказался о насыщенном календаре команд АПЛ.

Это сложно. Это много игр для игроков - слишком много. Они рискуют получить некоторые травмы. Я могу высказать свое мнение. Я думаю, что это тяжело для игроков. У многих команд травмированы игроки, и, возможно, больше, чем обычно.

"Астон Вилла", после сегодняшней победы над "Бернли", будет иметь немного времени на отдых. Следующий матч запланирован через неделю, 6 января. Тогда команда Эмери сыграет с "Мидлсбро" в Кубке Англии.

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Источник:
Charlie Haffenden
Опубликовал: Виктор Иванчук
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