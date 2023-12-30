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"Это слишком много". Эмери не доволен большим количеством матчей
Об этом говорят все
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унай Эмери высказался о насыщенном календаре команд АПЛ.
Это сложно. Это много игр для игроков - слишком много. Они рискуют получить некоторые травмы. Я могу высказать свое мнение. Я думаю, что это тяжело для игроков. У многих команд травмированы игроки, и, возможно, больше, чем обычно.
"Астон Вилла", после сегодняшней победы над "Бернли", будет иметь немного времени на отдых. Следующий матч запланирован через неделю, 6 января. Тогда команда Эмери сыграет с "Мидлсбро" в Кубке Англии.
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