Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг о поражении Ноттингему: Мы не вкладывали достаточно сил
У МЮ одни проблемы
Фото: twitter.com/ManUtd
В матче 20-го тура АПЛ "Ноттингем" победил "Манчестер Юнайтед" 2:1. Менеджер "красных дьяволов", которые в этом сезоне совсем не соответствуют этому прозвищу, прокомментировал результат матча. Тен Хаг выделяет ряд проблем.
Результат понятен. Он разочаровывает. Проигрывая 1:0, ты можешь отыграться, и мы были хороши, но в контрмоменте пропустили гол. Поражение было ненужным. Мы проиграли в первом тайме. Мы не были достаточно энергичными и не вкладывали достаточно сил.
Я считаю, что против "Виллы" мы хорошо играли в первом тайме, но пропустили со стандартов. Мы должны больше вкладывать в первый тайм. Во втором мы были лучше. В первом тайме мы должны были создать несколько моментов, но не создали. Мы знаем, что эти результаты ниже наших стандартов.
Мы надеемся, что многие игроки вернутся в новом году и усилят команду и состав.
Мы знаем причины, почему это не работает. Ни одна команда не может справиться с таким количеством проблем и травм, как у нас. Мы все равно должны были сделать лучше, и у нас есть глубина в команде. Когда у вас столько травм, глубины недостаточно.
"Манчестер Юнайтед" остался на 7-м месте (по крайней мере пока не сыграли ближайшие преследователи). До зоны Лиги Чемпионов - 9 очков.
Популярное сейчас
- АПЛ. Лутон – Челси 2:3. Магия Кенилворт Роуд почти сработала
- Руководство Ворсклы заинтересовано в бывшем тренере Динамо Киев, но переговоры еще не начались
- "Мы всегда можем на него рассчитывать": Тренер Бенфики - о Трубине
- Гвардиола: Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО