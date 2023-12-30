Тен Хаг о поражении Ноттингему: Мы не вкладывали достаточно сил

В матче 20-го тура АПЛ "Ноттингем" победил "Манчестер Юнайтед" 2:1. Менеджер "красных дьяволов", которые в этом сезоне совсем не соответствуют этому прозвищу, прокомментировал результат матча. Тен Хаг выделяет ряд проблем.

Результат понятен. Он разочаровывает. Проигрывая 1:0, ты можешь отыграться, и мы были хороши, но в контрмоменте пропустили гол. Поражение было ненужным. Мы проиграли в первом тайме. Мы не были достаточно энергичными и не вкладывали достаточно сил.

Я считаю, что против "Виллы" мы хорошо играли в первом тайме, но пропустили со стандартов. Мы должны больше вкладывать в первый тайм. Во втором мы были лучше. В первом тайме мы должны были создать несколько моментов, но не создали. Мы знаем, что эти результаты ниже наших стандартов.

Мы надеемся, что многие игроки вернутся в новом году и усилят команду и состав.

Мы знаем причины, почему это не работает. Ни одна команда не может справиться с таким количеством проблем и травм, как у нас. Мы все равно должны были сделать лучше, и у нас есть глубина в команде. Когда у вас столько травм, глубины недостаточно.