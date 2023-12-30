Команда Шредингера. Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1. Обзор матча и видео голов

"Лесники" действительно могут быть довольны сегодняшним результатом. Кроме победы над "красными дьяволами", хозяева смогли отдалиться от зоны вылета. Сейчас "Форест" обошел "Брентфорд" и "Эвертон" и занимает 15-ю строчку в Премьер-лиге.

А вот "Юнайтед" находится в патовой ситуации. Сейчас 7-я позиция, но "Брайтон" и "Ньюкасл" имеют матч в запасе. Как долго продержится тен Хаг?

Английская Премьер-лига, 20 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Тим Робинсон

"Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Домингес 64, Гиббс-Вайт 82 - Рашфорд 78