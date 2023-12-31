Манчестер Юнайтед подписал все документы об уходе ван де Бека в немецкий клуб

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек стал еще на шаг ближе к переходу во франкфуртский "Айнтрахт". Фабрицио Романо сообщил, что английский и немецкий клубы подписали все документы для этого шага.

Нидерландец станет футболистом "Айнтрахта" на правах аренды до конца сезона. Выкуп после ее завершения не обязателен.

Вскоре об этом переходе будет оформлен официально. Ван де Бек уже прошел медосмотр две недели назад.

В этом сезоне на счету полузащитника 21 сыграна минута за МЮ. Он принял участие в двух матчах против "Кристал Пэлас" в конце сентября с интервалом в четыре дня (Кубок лиги и АПЛ). В последние семь из восьми поединков "манкунианцев" ван де Бек находился на скамье для запасных. Он даже не был включен в заявку команды в Лигу чемпионов.

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"Айнтрахт" на данный момент находится на шестой позиции чемпионата Германии. До зоны Лиги чемпионов франкфуртцам не хватает девяти очков.