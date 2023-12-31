  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед подписал все документы об уходе ван де Бека в немецкий клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед подписал все документы об уходе ван де Бека в немецкий клуб

Англия

У нидерландца появляется шанс на реинкарнацию

Манчестер Юнайтед подписал все документы об уходе ван де Бека в немецкий клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек стал еще на шаг ближе к переходу во франкфуртский "Айнтрахт". Фабрицио Романо сообщил, что английский и немецкий клубы подписали все документы для этого шага.

Нидерландец станет футболистом "Айнтрахта" на правах аренды до конца сезона. Выкуп после ее завершения не обязателен.

Вскоре об этом переходе будет оформлен официально. Ван де Бек уже прошел медосмотр две недели назад.

В этом сезоне на счету полузащитника 21 сыграна минута за МЮ. Он принял участие в двух матчах против "Кристал Пэлас" в конце сентября с интервалом в четыре дня (Кубок лиги и АПЛ). В последние семь из восьми поединков "манкунианцев" ван де Бек находился на скамье для запасных. Он даже не был включен в заявку команды в Лигу чемпионов.

Читайте такжеУ разбитого корыта. Почему Донни ван де Бек стал полной катастрофой для МЮ

"Айнтрахт" на данный момент находится на шестой позиции чемпионата Германии. До зоны Лиги чемпионов франкфуртцам не хватает девяти очков.

По теме
yellow-arrow
Голкипер Ливерпуля Алиссон стал лидером АПЛ по сухим матчам в 2023 году
yellow-arrow
Очередной вызов для Забарного. Тоттенхэм – Борнмут: смотреть прямую видеотрансляцию матча
yellow-arrow
Фулхэм - Арсенал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости