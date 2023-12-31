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Очередной вызов для Забарного. Тоттенхэм – Борнмут: смотреть прямую видеотрансляцию матча
Украинец встретится против одного из претендентов на Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" набрал отличный ход в рамках АПЛ. "Вишенки" – одна из лучших команд чемпионата по набранным очкам, если принимать во внимание последние 10 матчей. "Тоттенхэм" сейчас штормит, поэтому у команды украинского сборника Ильи Забарного есть шансы создать сенсацию.
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Английская Премьер-лига, 20 тур
31 декабря, 16:00
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Трансляція матчу Тоттенгем - БорнмутСмотреть трансляцию
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