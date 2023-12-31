Очередной вызов для Забарного. Тоттенхэм – Борнмут: смотреть прямую видеотрансляцию матча

"Борнмут" набрал отличный ход в рамках АПЛ. "Вишенки" – одна из лучших команд чемпионата по набранным очкам, если принимать во внимание последние 10 матчей. "Тоттенхэм" сейчас штормит, поэтому у команды украинского сборника Ильи Забарного есть шансы создать сенсацию.

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Английская Премьер-лига, 20 тур

31 декабря, 16:00

Прямая трансляция: Setanta Sports +