Манчестер Юнайтед впервые с 1972 проиграл 20 матчей в течение года

"Манчестер Юнайтед" в 2023 году проиграл 21 матч. Как сообщает Opta, это худший результат для "манкунианцев" за 41 год.

Больше в своей истории "красные дьяволы" проигрывали лишь трижды: 24 раза в 1921, 25 раз в 1972 и 28 раз в 1930.

21 - Manchester United have lost 21 games in all competitions in 2023 - only in 1930 (28), 1972 (25) and 1921 (24) have they ever lost more in a calendar year. Defeatist. #NFOMUN pic.twitter.com/zVd15K4MRm

Также Opta добавляет, что в первых 20 турах текущего сезона АПЛ МЮ уступил девять раз. Это самый плохой показатель за 34 года. Кроме того, это ровно столько же, сколько за весь предыдущий сезон.

9 - Manchester United have lost as many as nine of their first 20 league games in a season for the first time since 1989-90; it's as many defeats as they suffered in the whole of 2022-23. Crisis. #NFOMUN pic.twitter.com/R3fucCNeBs