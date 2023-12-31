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Манчестер Юнайтед впервые с 1972 проиграл 20 матчей в течение года

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Тен Хаг продолжает бить антирекорды

Манчестер Юнайтед впервые с 1972 проиграл 20 матчей в течение года

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" в 2023 году проиграл 21 матч. Как сообщает Opta, это худший результат для "манкунианцев" за 41 год.

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Больше в своей истории "красные дьяволы" проигрывали лишь трижды: 24 раза в 1921, 25 раз в 1972 и 28 раз в 1930.

Также Opta добавляет, что в первых 20 турах текущего сезона АПЛ МЮ уступил девять раз. Это самый плохой показатель за 34 года. Кроме того, это ровно столько же, сколько за весь предыдущий сезон.

В настоящее время "Манчестер Юнайтед" находится на седьмом месте чемпионата Англии. До зоны Лиги чемпионов "манкунианцам" не хватает девяти очков, да еще и их на один матч больше.

Следующий поединок МЮ проведет 8 января в гостях против "Уигана" в рамках Кубка Англии. В АПЛ команда тен Хага сыграет 14 января с "Тоттенхэмом" на "Олд Траффорд".

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Максим Кучер
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