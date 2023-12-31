Локкер: Эти герои спасли мне жизнь

Капитан "Лутона" Том Локкер поделился новостями о своем состоянии здоровья в Инстаграме. Напомним, недавно у игрока на поле остановилось сердце.

"Я просто хотел бы сказать, что у меня все прекрасно и я чувствую себя очень хорошо после остановки сердца, которую я перенес в Борнмуте. Причина, по которой я чувствую себя так хорошо, заключается в героических действиях игроков, персонала, врачей и парамедиков. Я благодарен, что это случилось со мной в окружении этих героев. Они спасли мне жизнь. Я никогда не забуду, что вы для меня сделали.

Хотя мне грустно, что я не могу принимать в этом участие. Я испытываю гордость, глядя на то, как ребята продолжают сражаться на поле без меня. Боевой дух, который я видел в последних трех играх, дал мне необходимый заряд бодрости. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу. В каком именно качестве, еще предстоит решить, поскольку я должен встретиться с врачами в новом году.

Я не могу передать, насколько важно, чтобы как можно больше людей знали, как делать СЛР(прим. сердечно-легочная реанимация). Это буквально спасает жизнь, как, например спасло мою. Пожалуйста, узнайте об основах, или запишитесь на курсы. Никогда не знаешь, когда это может понадобиться.

Я был потрясен поддержкой, которую я получил, и благодарю всех вас за ваши сообщения, письма, подарки и добрые пожелания. Видеть флаги на поле и слышать, как поют мое имя, действительно много значило для меня и моей семьи.

Напоследок я хотел бы поблагодарить "Борнмут", Гэри Свита, Роба Эдвардса и "Лутон" за поддержку, которую они оказывали моей семье на протяжении всего этого времени.

Я надеюсь, что все желают вам счастливого Нового года и наилучших пожеланий на 2024 год", - сказал капитан "Лутона".