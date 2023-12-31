Ливерпуль отозвал Карвалью из аренды

"Ливерпуль" сообщил, что вернул в свой состав полузащитника Фабиу Карвалью, который был в аренде в "Лейпциге". Игрок находился в Германии с лета этого года, но не сумел вклиниться в основной состав. Именно этот факт является причиной отзыва из аренды, которая должна была продлиться до конца сезона.

21-летний Карвалью сыграл за "Лейпциг" 15 матчей, в которых он преимущественно выходил на замену. Голевыми действиями не отличался.

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Напомним, португалец подписал контракт с "Ливерпулем" до 2022-го года. Под руководством Юргена Клоппа ему удалось провести 21-у игру и забить 3 гола.