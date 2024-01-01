  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Англия

Ньюкасл - Ливерпуль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ливерпуль - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпионат Англии ни на миг не останавливается. Были матчи в последний день предыдущего года, будет матч и в первый день года нового. "Ливерпуль" сыграет против "Ньюкасла". Топ-вывеска. Начало - 22:00.

Смотреть можно на Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

1 января. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Ліверпуль - Ньюкасл
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Арсенал делал запрос Барселоне по Серджи Роберто
yellow-arrow
Доку стал лидером по количеству успешных обводок в топ-5 лиг Европы в 2023 году
yellow-arrow
МЮ не активирует опцию продления контракта Варана, чтобы обсудить с ним снижение зарплаты
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости