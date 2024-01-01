Ливерпуль - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Чемпионат Англии ни на миг не останавливается. Были матчи в последний день предыдущего года, будет матч и в первый день года нового. "Ливерпуль" сыграет против "Ньюкасла". Топ-вывеска. Начало - 22:00.

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Английская Премьер-лига. 20-й тур.

1 января. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports