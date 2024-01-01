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Ливерпуль - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Ньюкасл - Ливерпуль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии ни на миг не останавливается. Были матчи в последний день предыдущего года, будет матч и в первый день года нового. "Ливерпуль" сыграет против "Ньюкасла". Топ-вывеска. Начало - 22:00.
Смотреть можно на Setanta Sports.
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Английская Премьер-лига. 20-й тур.
1 января. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Трансляція матчу Ліверпуль - НьюкаслСмотреть трансляцию
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
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