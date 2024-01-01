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Тоттенхэм согласовал контракт с Дрэгушином. Дженоа хочет 30 млн

Англия

Раду Дрэгушин готов играть за Тоттенхэм

Тоттенхэм согласовал контракт с Дрэгушином. Дженоа хочет 30 млн

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Раду Дрэгушин готов играть за "Тоттенхэм".

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали условия долгосрочного контракта.

"Шпоры" продолжают вести переговоры с "Дженоа". Итальянский клуб хочет получить за защитника 30 млн евро, а английский надеется ограничиться 25 млн.

Выпускник академии "Ювентуса" провел в этом сезоне 18 матчей в Серии А и забил 2 гола.

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Тоттенхэм (Лондон) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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