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МЮ не активирует опцию продления контракта Варана, чтобы обсудить с ним снижение зарплаты
Защитник получает 340 тысяч фунтов в неделю
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ман Юнайтед" решил не активировать опцию продления контракта Рафаэля Варана.
Ранее стало известно, что контракт защитника рассчитан до 2024 года и содержит опцию продления на один год.
По информации Daily Mail, манкунианцы решили не активировать опцию, но по-прежнему заинтересованы в том, чтобы сохранить игрока. Поэтому в январе "Манчестер Юнайтед" обсудит с французом возможность подписания нового контракта.
В клубе считают, что нынешняя зарплата Варана в размере 340 000 фунтов в неделю слишком высока с учетом его регулярных травм. "МЮ" хочет снизить зарплату Рафаэля, а активация опции продления сохранила бы ее на том же уровне.
Из-за этого Варан сможет вести переговоры с другим клубом уже в январе 2024-го.
В текущем сезоне АПЛ Рафаэль провел 11 матчей.
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