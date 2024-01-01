Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирс Морган: Арсенал не готов выиграть АПЛ. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя
Пирс Морган указал на слабости в игре Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine
Пирс Морган указал на слабости в игре "Арсенала".
"Над "Арсеналом" издеваются команды, которые поняли, что наша полузащита и атака весьма искусны, но слабы в физическом плане.
Нам нужно больше мышц. Мне не хватает [Джаки, который перешел в "Байер"]. "Арсенал" выглядит бледной имитацией куражистой команды образца прошлого сезона. Тяжело смотреть на это", - поделился мыслями журналист, болеющий за "канониров".
Морган описал свои впечатления от игры "Арсенала" в матче 20-го тура Премьер-лиги с "Фулхэмом" (1:2).
"Еще одно необъяснимо ужасное выступление. Нельзя проигрывать "Астон Вилле", "Вест Хэму" и "Фулхэму" в течение трех недель и рассчитывать на победу в Премьер-лиге. Для нас все заканчивается еще до наступления 2024 года.
К сожалению, по ментальности наших игроков за последние три недели стало понятно, что мы не готовы выиграть чемпионат. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя во всех аспектах "Вест Хэму" и "Фулхэму", - отметил известный телеведущий.
Популярное сейчас
- Буффон предложил увеличить размер ворот: Сложно забить двухметровому голкиперу издалека
- Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
- В Новогоднюю ночь Россия атаковала Украину шахедами. Есть попадание в жилой дом в Одессе
- Вероятность увольнения, тринадцатое место в лиге и конфликт с вратарем. Как Алекс Фергюсон выиграл дебютный титул в МЮ
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО