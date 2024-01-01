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Пирс Морган: Арсенал не готов выиграть АПЛ. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя

Англия

Пирс Морган указал на слабости в игре Арсенала

Пирс Морган: Арсенал не готов выиграть АПЛ. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пирс Морган указал на слабости в игре "Арсенала".

"Над "Арсеналом" издеваются команды, которые поняли, что наша полузащита и атака весьма искусны, но слабы в физическом плане.

Нам нужно больше мышц. Мне не хватает [Джаки, который перешел в "Байер"]. "Арсенал" выглядит бледной имитацией куражистой команды образца прошлого сезона. Тяжело смотреть на это", - поделился мыслями журналист, болеющий за "канониров".

Морган описал свои впечатления от игры "Арсенала" в матче 20-го тура Премьер-лиги с "Фулхэмом" (1:2).

"Еще одно необъяснимо ужасное выступление. Нельзя проигрывать "Астон Вилле", "Вест Хэму" и "Фулхэму" в течение трех недель и рассчитывать на победу в Премьер-лиге. Для нас все заканчивается еще до наступления 2024 года.

К сожалению, по ментальности наших игроков за последние три недели стало понятно, что мы не готовы выиграть чемпионат. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя во всех аспектах "Вест Хэму" и "Фулхэму", - отметил известный телеведущий.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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