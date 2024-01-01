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Грилиш - об ограблении его дома: Преступники понятия не имеют, какой вред наносят человеческим жизням
Джек рассказал, как проникновение грабителей в дом повлияло на его семью
Getty Images / Global Images Ukraine
Джек Грилиш рассказал, как проникновение грабителей в дом повлияло на его семью.
Недавно из дома вингера "Манчестер Сити" и сборной Англии в Чешире вынесли часы и ювелирные изделия стоимостью в миллион фунтов.
"Не знаю, с чего начать, чтобы объяснить, насколько я опустошен из-за кражи со взломом, произошедшей у меня дома несколько дней назад.
Моя семья значит для меня все, и нет ничего важнее, чем обеспечение ее безопасности. Это был травмирующий опыт для всех нас, я просто очень благодарен, что никто не пострадал.
В прошлом году у меня было так много потрясающего, так много достижений, но, честно говоря, лучший год в моей футбольной жизни теперь не кажется мне чем-то таким, что я мог бы отпраздновать.
Люди, которые совершают эти ужасные преступления, понятия не имеют о том вреде, который они наносят человеческим жизням. Я надеюсь, что их найдут и отдадут под суд, чтобы ни одной другой семье не пришлось пройти через то же, что выпало нам.
Я благодарен всем за сообщения, ценю поддержку со стороны моих друзей, партнеров по команде и клуба.
Размышляя о чем-то более позитивном, я хотел бы поблагодарить всех за их поддержку в течение прошлого года, желаю вам и вашей семье счастливого 2024-го", - написал полузащитник в соцсети.
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