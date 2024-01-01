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МЮ отдал ван де Бека Айнтрахту в аренду с опцией выкупа
Донни ван де Бек перешел в Айнтрахт
Фото: twitter.com/ManUtd
Донни ван де Бек перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Айнтрахт".
Франкфуртский клуб официально объявил о рассчитанной до окончания сезона аренде полузащитника, уточнив, что в соглашении предусмотрена опция выкупа хавбека.
Ранее сообщалось, что в случае выкупа прав на футболиста "Айнтрахту" придется выплатить "Манчестер Юнайтед" 11+4 миллиона евро.
В текущем сезоне полузащитник провел лишь 1 матч в чемпионате Премьер-лиги.
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Источник:profis
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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