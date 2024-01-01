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МЮ отдал ван де Бека Айнтрахту в аренду с опцией выкупа

Англия

Донни ван де Бек перешел в Айнтрахт

МЮ отдал ван де Бека Айнтрахту в аренду с опцией выкупа

Фото: twitter.com/ManUtd

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Донни ван де Бек перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Айнтрахт".

Франкфуртский клуб официально объявил о рассчитанной до окончания сезона аренде полузащитника, уточнив, что в соглашении предусмотрена опция выкупа хавбека.

Ранее сообщалось, что в случае выкупа прав на футболиста "Айнтрахту" придется выплатить "Манчестер Юнайтед" 11+4 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел лишь 1 матч в чемпионате Премьер-лиги.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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