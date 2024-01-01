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Ливерпуль - Ньюкасл: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Сегодня, 1 января, в АПЛ 2023/24 состоится один матч. "Ливерпуль", который сейчас делит первое место с "Астон Виллой", имея на игру меньше, дома будет принимать "Ньюкасл".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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