Ливерпуль - Ньюкасл: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 1 января, в АПЛ 2023/24 состоится один матч. "Ливерпуль", который сейчас делит первое место с "Астон Виллой", имея на игру меньше, дома будет принимать "Ньюкасл".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.