Ман Сити подпишет Эчеверри. Хавбек Аргентины U17 останется в Ривер Плейт до декабря

"Манчестер Сити" подпишет шестилетний контракт с Клаудио Эчеверри.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "горожане" уже осуществили обмен документами с "Ривер Плейт", чтобы окончательно оформить соглашение о переходе 17-летнего полузащитника.

До декабря 2024 года хавбек будет оставаться в аргентинском клубе, а затем отправится в Европу.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется "Манчестер Сити" в 25 миллионов евро.

В 2023 году Эчеверри провел в чемпионате Аргентины 5 матчей, в активе футболиста 1 результативная передача.

Во время чемпионата мира в возрастной категории U17 полузащитник забил 5 мячей за сборную своей страны, среди них 3 гола в четвертьфинальном матче с командой Бразилии (3:0).