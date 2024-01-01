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Ман Сити подпишет Эчеверри. Хавбек Аргентины U17 останется в Ривер Плейт до декабря
Трансфер обойдется Манчестер Сити в 25 миллионов евро
х
"Манчестер Сити" подпишет шестилетний контракт с Клаудио Эчеверри.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "горожане" уже осуществили обмен документами с "Ривер Плейт", чтобы окончательно оформить соглашение о переходе 17-летнего полузащитника.
До декабря 2024 года хавбек будет оставаться в аргентинском клубе, а затем отправится в Европу.
Ранее сообщалось, что трансфер обойдется "Манчестер Сити" в 25 миллионов евро.
В 2023 году Эчеверри провел в чемпионате Аргентины 5 матчей, в активе футболиста 1 результативная передача.
Во время чемпионата мира в возрастной категории U17 полузащитник забил 5 мячей за сборную своей страны, среди них 3 гола в четвертьфинальном матче с командой Бразилии (3:0).
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