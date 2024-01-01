Ливерпуль отозвал левого защитника из аренды в Данди

"Ливерпуль" вернул в состав команды защитника Оуэна Бека, который был в аренде в "Данди". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Он очень быстро стал для нас важным игроком. Бек демонстрирует великолепную игру и впервые его вызвали в национальную сборную Уэльса", - говорится в заявлении шотландского клуба.

Оуэн сыграл 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста во всех турнирах сезона 2023/24.