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Ливерпуль отозвал левого защитника из аренды в Данди
Английский клуб вернул в состав команды Оуэна Бека
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"Ливерпуль" вернул в состав команды защитника Оуэна Бека, который был в аренде в "Данди". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Он очень быстро стал для нас важным игроком. Бек демонстрирует великолепную игру и впервые его вызвали в национальную сборную Уэльса", - говорится в заявлении шотландского клуба.
Оуэн сыграл 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста во всех турнирах сезона 2023/24.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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