Японский универсал близок к продлению контракта с Арсеналом

"Арсенал" близок к продлению контракта с Томиясу Токихиро. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Обе стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Вероятно, соглашение будет долгосрочным и с повышенной заработной платой. Ранее СМИ сообщали, что японским футболистом интересуются итальянские клубы. Но он не покинет "Арсенал" в январском трансферном окне.

Томиясу Токихиро сыграл 20 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста во всех турнирах сезона 2023/24.

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