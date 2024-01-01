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Ливерпуль рассчитывает на своего хавбека в будущем, но планирует отдать в аренду

Англия

Английский клуб рассчитывает на Фабио Карвалью в будущем

Ливерпуль рассчитывает на своего хавбека в будущем, но планирует отдать в аренду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" не планирует продавать своего полузащитника Фабио Карвалью. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Английский клуб рассчитывает на 21-летнего игрока в будущем, потенциально уже со следующего сезона. Поэтому "Ливерпуль" отклоняет предложения о покупке, но футболист будет играть на правах аренды без права выкупа.

Некоторые СМИ сообщают, что арендовать Фабио хочет "Лестер", который лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Ливерпуль Фабио Карвальо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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