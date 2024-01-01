Давид Де Хеа имеет два варианта - возвращение в АПЛ или завершить карьеру

Испанец Давид Де Хеа остается без клуба последние несколько месяцев. Он покинул "Манчестер Юнайтед" после окончания контракта в июне 2023 года.

Вероятно, 33-летний футболист вскоре вернется в АПЛ. Он может снова присоединиться к "МЮ". Кроме этого Де Хеа может перейти в "Ньюкасл".

Завершение карьеры - это также вариант для Давида. Об этом сообщает издание The Mirror.