  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп - о 4:2 с Ньюкаслом: Это была впечатляющая игра моей команды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп - о 4:2 с Ньюкаслом: Это была впечатляющая игра моей команды

Англия
Обновлено

Тренер поделился эмоциями от победы

Клопп - о 4:2 с Ньюкаслом: Это была впечатляющая игра моей команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Юрген Клопп поделился эмоциями от победы "Ливерпуля" над "Ньюкаслом" (4:2).

"Это была впечатляющая игра моей команды. Мы очень бодро начали. Все видели игру Дубравки, мы и сами сделали так, чтобы счет не был слишком надежным.

Суперматч. Мне понравились многие аспекты игры, за исключением пропущенных голов. Невероятная игра, невероятная атмосфера.

Это была игра для футбольных школ в плане контрпрессинга. Там должны посмотреть игру, оценить и запомнить. Все было хорошо.

Шоу должно продолжаться. Сейчас у нас есть пять-шесть дней, то есть три тренировочных дня. С точки зрения свежести это имеет огромное значение.

У Собослаи повреждение задней поверхности бедра, мы надеемся, не слишком серьезное. Очень интенсивный матч, но если хочешь побеждать, альтернативы нет", - сказал тренер мерсисайдцев.

Читайте также АПЛ. Ливерпуль – Ньюкасл 4:2. Безумие со счастливым концом
По теме
yellow-arrow
Под руководством Уэйна Руни Бирмингем опустился с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе
yellow-arrow
Ливерпуль побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч
yellow-arrow
Когда четыре мяча - это мало. Ливерпуль - Ньюкасл 4:2. Обзор матча и видео голов
Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости