Клопп: Нуньес недоволен, что не забивает, но 99,9% игроков отличились бы сами, а он сделал передачу

Юрген Клопп высказался об игре Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.

"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" (4:2) в матче АПЛ.

"Мо - голевая машина. Было бы здорово, если бы он забил первый пенальти. У Дарвина Нуньеса тоже были моменты. 99,9% футболистов забили бы сами, но он сделал передачу. Особенный матч.

Конечно, Дарвин недоволен тем, что не забивает. Футбол - достаточно простая игра, нужно забить мяч в сетку, но ребятам приходится делать многое, кроме этого. Он держал Ботмана и Шера и нужен был в этих позициях.

У Дарвина есть голевые моменты, поэтому все в порядке. Он забьет. Социальные сети вызывают некоторое беспокойство. Не беспокойтесь о Дарвине.

Он провел действительно хорошую игру, сделал передачу на Мохамеда Салаха, который забил гол", - сказал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.