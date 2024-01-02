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Клопп: Нуньес недоволен, что не забивает, но 99,9% игроков отличились бы сами, а он сделал передачу
Юрген Клопп высказался об игре Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса
Getty Images / Global Images Ukraine
Юрген Клопп высказался об игре Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.
"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" (4:2) в матче АПЛ.
"Мо - голевая машина. Было бы здорово, если бы он забил первый пенальти. У Дарвина Нуньеса тоже были моменты. 99,9% футболистов забили бы сами, но он сделал передачу. Особенный матч.
Конечно, Дарвин недоволен тем, что не забивает. Футбол - достаточно простая игра, нужно забить мяч в сетку, но ребятам приходится делать многое, кроме этого. Он держал Ботмана и Шера и нужен был в этих позициях.
У Дарвина есть голевые моменты, поэтому все в порядке. Он забьет. Социальные сети вызывают некоторое беспокойство. Не беспокойтесь о Дарвине.
Он провел действительно хорошую игру, сделал передачу на Мохамеда Салаха, который забил гол", - сказал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
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