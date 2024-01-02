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Официально: Тоттенхэм продлил контракт со своим полузащитником

Англия
Обновлено

Контракт рассчитан до 2030 года

Официально: Тоттенхэм продлил контракт со своим полузащитником

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"Тоттенхэм" продлил контракт со своим полузащитником Папе Матар Сарром. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

21-летний игрок подписал долгосрочный контракт до июня 2030 года. Нет информации о заработной плате футболиста, но СМИ информируют, что это будет примерно 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В этом сезоне Премьер-лиги Пап Матар Сарр сыграл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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