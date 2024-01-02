Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Тоттенхэм продлил контракт со своим полузащитником
Контракт рассчитан до 2030 года
"Тоттенхэм" продлил контракт со своим полузащитником Папе Матар Сарром. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.
21-летний игрок подписал долгосрочный контракт до июня 2030 года. Нет информации о заработной плате футболиста, но СМИ информируют, что это будет примерно 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
В этом сезоне Премьер-лиги Пап Матар Сарр сыграл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Tottenham Hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Роман Григорчук: О стиле Черноморца, уникальном случае в карьере, судьбе Салюка и Брагару и мыслях о Европе
- Гай: Обо мне говорят, что я сепаратист. Это не так, я люблю Украину
- Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в Реал
- Гвардиола: Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн