Официально: Тоттенхэм продлил контракт со своим полузащитником

"Тоттенхэм" продлил контракт со своим полузащитником Папе Матар Сарром. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

21-летний игрок подписал долгосрочный контракт до июня 2030 года. Нет информации о заработной плате футболиста, но СМИ информируют, что это будет примерно 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В этом сезоне Премьер-лиги Пап Матар Сарр сыграл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.