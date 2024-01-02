Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 1/32 финала Кубка Англии

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/32 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом".

По всем статьям – центральный матч данной стадии турнира. На секундочку, встречаются команды из ТОП-4 Английской Премьер-лиги, "Ливерпуль" лидирует, а "Арсенал" пока откинут на четвертую строчку турнирной таблицы. Исправится ли Александр Зинченко за свои последние неудачи? Кто пройдет дальше? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 7 января – в 18:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев