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Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 1/32 финала Кубка Англии
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 1/32 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом".
По всем статьям – центральный матч данной стадии турнира. На секундочку, встречаются команды из ТОП-4 Английской Премьер-лиги, "Ливерпуль" лидирует, а "Арсенал" пока откинут на четвертую строчку турнирной таблицы. Исправится ли Александр Зинченко за свои последние неудачи? Кто пройдет дальше? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 7 января – в 18:25 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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