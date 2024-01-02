  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 1/32 финала Кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 1/32 финала Кубка Англии

Англия
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 1/32 финала Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/32 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом".

Читайте такжеСпортивный врач – о Зинченко: Очень похоже на формирование хронической травмы икроножной мышцы

По всем статьям – центральный матч данной стадии турнира. На секундочку, встречаются команды из ТОП-4 Английской Премьер-лиги, "Ливерпуль" лидирует, а "Арсенал" пока откинут на четвертую строчку турнирной таблицы. Исправится ли Александр Зинченко за свои последние неудачи? Кто пройдет дальше? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 7 января – в 18:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

По теме
yellow-arrow
Довбик и Челси. AS рассказал о реакции Жироны на интерес лондонцев
yellow-arrow
Тутеров: Как ни странно, после Месси восхищался Криштиану Роналду
yellow-arrow
Официально: Тоттенхэм продлил контракт со своим полузащитником
Арсенал (Лондон) Кубок Англии Ливерпуль Александр Зинченко Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости