АПЛ. Вест Хэм – Брайтон 0:0. Холодная проза и пылкая поэзия разошлись миром

Когда мы говорим о матче между "Вест Хэмом" и "Брайтоном", то говорим о противостоянии двух противоположных футбольных философий, которые всегда будут между собой враждовать и никогда не найдут общего языка. Жесткие, прозаичные и максимально прямолинейные "молотобойцы" ранее в этом сезоне уже наказывали поэтов-романтиков из Брайтона, тогда за счет нескольких контратак команда Дэвида Мойеса одержала честную, хоть для многих и не очень красивую победу со счетом 3:1. Что же эти самые команды показали нам сегодня, когда место действия перенеслось в Лондон и прошло несколько месяцев постоянных метаморфоз?

Сначала стоит отметить, что мы увидели типичные роли, которых и ожидали сегодня: подопечные Роберто Де Дзерби контролировали мяч и пытались за счет комбинационного футбола создать проблем паре защитников Маропаносу и Огбонне, которые в этом сезоне Премьер-лиги одновременно еще не выходили, а также воспользоваться неудачным игровым тонусом Бена Джонсона, который сегодня заменял Владимира Цоуфала. А хозяева поля выжидали своего шанса выйти в любимые стремительные контратаки, а если атаки были позиционными, то они непременно были с быстрыми вертикальными передачами, все для того, чтобы поймать соперника на неожиданности.

В первом тайме команды обменялись интересными моментами, у "Вест Хэма" был неплохой удар от Боуэна, а также выстрел от Джеймса Уорд-Прауза. Гости ответили остротой после ударов от Гросса и Жоао Педро. Впрочем, это не выглядело как нечто, что обязательно попадет в нарезку хайлайтов после игры. Чувствовалось, что команде Де Дзерби не хватает сыгранности и взаимопонимания, постоянные травмы основных исполнителей не помогают построению взаимосвязей между футболистами, поэтому контроль мяча иногда выглядел слишком стерильным.

Что касается "Вест Хэма", то у них главные проблемы прослеживались именно в обороне и причиной этому было также отсутствие сыгранности между футболистами из-за травм. Уже во втором тайме слабости "молотобойцев" в обороне начали проявляться ярче. Конечно, у них были свои моменты, в частности прекрасную возможность имел Томаш Соучек, но чех пробил мимо ворот, а удар Уорд-Прауза потянул Стил. Однако это не сравнить с остротой, которую начали создавать "чайки" у ворот Альфонсо Ареола. Жоао Педро и Эван Фергюсон должны были открывать счет, но одному помешал вратарь хозяев, а другому не хватило точности при ударе из-за пределов штрафной площадки.

Ближе к финальному свистку команды смирились с тем, что в сегодняшнем противостоянии сильнейшего определить не получится, особенно приятным такой результат был для хозяев, которые сильно устали под конец и явно хотели покинуть газон как можно скорее. В итоге, так и случилось, нулевая ничья, в которой "Брайтон" был слегка ближе к победе, но не более того.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Вест Хэм" — "Брайтон" 0:0

Голы: нет.

"Вест Хэм": Ареола — Джонсон, Мавропанос, Огбонна, Эмерсон — Альварес, Соучек — Бенрахма (Мубама, 73), Уорд-Прауз, Форнальс — Боуэн

"Брайтон": Стил — Хиншелвуд, ван Хеке, Уэбстер (Модер, 74), Эступиньян — Гросс, Гилмор, Милнер — Буонанотте (Лаллана, 74) — Уэлбек (Фергюсон, 67), Педро

Предупреждение: Джонсон (31)