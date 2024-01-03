Тен Хаг хочет сохранить влияние на трансферы МЮ при Рэтклиффе

Эрик тен Хаг хочет участвовать в работе "Манчестер Юнайтед" над трансферами.

По сведениям ESPN, главный тренер рассчитывает сохранить влияние на кадровые решения после того, как Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом завершит приобретение 25% акций клуба.

Директор Ineos по спортивным вопросам Дэйв Брейсфорд хочет пересмотреть подход "Юнайтед" к подбору игроков, но тен Гаг заинтересован в том, чтобы оставаться ключевой фигурой в процессе принятия решений.

Голландец имеет право вето на все трансферы и хочет сохранить его - в соответствии с контрактом.