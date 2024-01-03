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По обвинению в изнасиловании судят хавбека Сандерленда

Англия

Джек Даймонд предстал перед Королевским судом Ньюкасла

По обвинению в изнасиловании судят хавбека Сандерленда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Сандерленда" Джек Даймонд предстал перед Королевским судом Ньюкасла.

23-летнего футболиста обвиняют в изнасиловании и нападении на почве секса. Ранее он отрицал вину.

Игрок познакомился с девушкой в специализированном приложении. Время от времени между ними были сексуальные отношения по обоюдному согласию.

В ночь с 7 на 8 мая 2022 года подсудимый написал девушке сообщение с предложением прийти к нему домой. Она согласилась, дав понять, что это произойдет "только для объятий". Как сообщил адвокат Дэвид Повалл, это было связано с тем, что девушка принимала лекарства, которые могли иметь вредные побочные эффекты в случае беременности. Средствами контрацепции она на тот момент не пользовалась.

Прибыв к Даймонду домой в пижаме и толстовке, она забралась к нему в постель. Сначала были "сексуальные действия" по обоюдному согласию, однако вскоре девушка сказала, что устала и хочет спать.

После этого Даймонд, как заявляется, изнасиловал ее, несмотря на протесты. Предполагаемая жертва сообщила, что на тот момент "настроение испортилось", она хотела уйти, опасаясь, что футболист отправил своему другу и соседу Энтони Петтерсону (вратарю "Сандерленда") приглашение принять участие в сексе втроем - такую идею голкипер уже озвучивал ранее.

Она отправила сообщение с текстом "SOS" в Snapchat, и ее друг посоветовал "выбираться оттуда", а также предложил ее забрать. Девушка смогла уехать сама и уже из дома обратилась в полицию.

Адвокат отметил, что в первоначальном заявлении речи об изнасиловании не было. Эта деталь появилась после допроса.

Даймонд отстранен с весны, последний раз он выходил на поле в марте 2023 года.

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Источник:
thenorthernecho
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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