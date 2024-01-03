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Защитник Ливерпуля Рис Уильямс отозван из аренды в Абердине

Англия

Английский защитник досрочно вернулся в Ливерпуль

Защитник Ливерпуля Рис Уильямс отозван из аренды в Абердине

Getty Images

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Английский защитник Рис Уильямс досрочно вернулся в "Ливерпуль" из аренды в шотландском "Абердине". Об этом сообщил официальный сайт "Ливерпуля".

"22-летний защитник вернулся в "Ливерпуль" после пребывания в команде шотландской Премьер-лиги.

Уильямс, который перешел в состав академии "красных" на уровне U10, на сегодняшний день сыграл 19 матчей за команду Юргена Клоппа, а также провел время в аренде в "Киддерминстер Гарриерс", "Суонси Сити" и "Блэкпуле", - написано в заявлении "Ливерпуля".

Рис Уильямс дебютировал за "Ливерпуль" 24 сентября 2020 года в матче Кубка английской лиги с "Линкольн Сити", выйдя в стартовом составе и проведя на поле все 90 минут. Защитник был заигран за юношеские и молодежную сборные Англии.

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Источник:
liverpoolfc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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