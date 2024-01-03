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Защитник, которого хотела натурализовать сборная Украины, может сменить клуб в АПЛ
Мак Килмен может перейти в Вест Хэм
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
26-летний защитник "
Как пишет The Boot Room, Макс этой зимой может перейти в лондонский "Вест Хэм".
Отмечается, что "молотобойцы" следят за Килменом еще с прошлого лета, но тогда дело до трансфера не дошло. Сейчас "Вест Хэм" готов сделать очередную попытку подписать игрока.
Отметим, что в нынешнем сезоне защитник провел в АПЛ 20 матчей, забил один гол.
Напомним, что последние пару лет активно обсуждался вариант натурализации Килмена сборной Украины, однако не так давно ФИФА поставила точку в этом вопросе, заявив о невозможности смены футбольного гражданства для футболиста, который ранее уже был заигран за сборную Англии по футзалу.
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