Защитник, которого хотела натурализовать сборная Украины, может сменить клуб в АПЛ

26-летний защитник " Вулверхэмптона " с украинскими корнями Макс Килмен может сменить клубную прописку.

Как пишет The Boot Room, Макс этой зимой может перейти в лондонский "Вест Хэм".

Отмечается, что "молотобойцы" следят за Килменом еще с прошлого лета, но тогда дело до трансфера не дошло. Сейчас "Вест Хэм" готов сделать очередную попытку подписать игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне защитник провел в АПЛ 20 матчей, забил один гол.

Напомним, что последние пару лет активно обсуждался вариант натурализации Килмена сборной Украины, однако не так давно ФИФА поставила точку в этом вопросе, заявив о невозможности смены футбольного гражданства для футболиста, который ранее уже был заигран за сборную Англии по футзалу.