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Защитник, которого хотела натурализовать сборная Украины, может сменить клуб в АПЛ

Англия

Мак Килмен может перейти в Вест Хэм

Защитник, которого хотела натурализовать сборная Украины, может сменить клуб в АПЛ

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

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26-летний защитник "Вулверхэмптона" с украинскими корнями Макс Килмен может сменить клубную прописку.

Как пишет The Boot Room, Макс этой зимой может перейти в лондонский "Вест Хэм".

Отмечается, что "молотобойцы" следят за Килменом еще с прошлого лета, но тогда дело до трансфера не дошло. Сейчас "Вест Хэм" готов сделать очередную попытку подписать игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне защитник провел в АПЛ 20 матчей, забил один гол.

Напомним, что последние пару лет активно обсуждался вариант натурализации Килмена сборной Украины, однако не так давно ФИФА поставила точку в этом вопросе, заявив о невозможности смены футбольного гражданства для футболиста, который ранее уже был заигран за сборную Англии по футзалу.

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Источник:
The Boot Room
Опубликовал: Михаил Черныш
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