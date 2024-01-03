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Эвертон Виталия Миколенко не планирует подписывать новых игроков в январе
Дайч не ожидает подписаний зимой
Фото: twitter.com/Everton
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч не рассчитывает на трансферы этой зимой, учитывая финансовые ограничения клуба.
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"Чтобы заключить любую сделку, должны быть финансы. Нам удалось переформировать состав как можно лучше, но нам также пришлось потерять некоторых игроков. Никогда не знаешь, какой будет конечный результат, но в настоящее время мы не планируем подписывать новых игроков".
Сейчас "Эвертон" занимает 17 место в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет 16 очков по итогам 20 туров.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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