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Эвертон Виталия Миколенко не планирует подписывать новых игроков в январе

Англия
Обновлено

Дайч не ожидает подписаний зимой

Эвертон Виталия Миколенко не планирует подписывать новых игроков в январе

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч не рассчитывает на трансферы этой зимой, учитывая финансовые ограничения клуба.

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"Чтобы заключить любую сделку, должны быть финансы. Нам удалось переформировать состав как можно лучше, но нам также пришлось потерять некоторых игроков. Никогда не знаешь, какой будет конечный результат, но в настоящее время мы не планируем подписывать новых игроков".

Сейчас "Эвертон" занимает 17 место в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет 16 очков по итогам 20 туров.

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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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