Эвертон Виталия Миколенко не планирует подписывать новых игроков в январе

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч не рассчитывает на трансферы этой зимой, учитывая финансовые ограничения клуба.

"Чтобы заключить любую сделку, должны быть финансы. Нам удалось переформировать состав как можно лучше, но нам также пришлось потерять некоторых игроков. Никогда не знаешь, какой будет конечный результат, но в настоящее время мы не планируем подписывать новых игроков".