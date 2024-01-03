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Официально: Лутон Таун продлил контракт со своим хавбеком
Андрос Таунсенд подписал долгосрочный контракт
talksport
Полузащитник "Лутон Таун" Андрос Таунсенд подписал долгосрочный контракт со своим клубом. Об этом сообщается на официальном вебсайте.
"Очевидно, что я рад - три месяца назад я считал, что моя карьера закончилась. Это особенный футбольный клуб. Я думаю, что мы действительно можем достичь чего-то в этом сезоне. Мы сыграли только половину. У нас есть шесть месяцев - 19 игр - чтобы совершить невероятное", - сказал Андрос.
32-летний футболист присоединился к "Лутон Таун" по краткосрочному соглашению до января 2024 года из "Эвертона".
Tied down at the Town.— Luton Town FC (@LutonTown) January 3, 2024
Andros Townsend has signed a new long-term deal! ✍️ pic.twitter.com/syduvfBQ1F
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