Официально: Лутон Таун продлил контракт со своим хавбеком

Полузащитник "Лутон Таун" Андрос Таунсенд подписал долгосрочный контракт со своим клубом. Об этом сообщается на официальном вебсайте.

32-летний футболист присоединился к "Лутон Таун" по краткосрочному соглашению до января 2024 года из "Эвертона".

Tied down at the Town.



Andros Townsend has signed a new long-term deal! ✍️ pic.twitter.com/syduvfBQ1F