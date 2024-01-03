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Официально: Лутон Таун продлил контракт со своим хавбеком

Англия

Андрос Таунсенд подписал долгосрочный контракт

Официально: Лутон Таун продлил контракт со своим хавбеком

talksport

Новина українською

Полузащитник "Лутон Таун" Андрос Таунсенд подписал долгосрочный контракт со своим клубом. Об этом сообщается на официальном вебсайте.

"Очевидно, что я рад - три месяца назад я считал, что моя карьера закончилась. Это особенный футбольный клуб. Я думаю, что мы действительно можем достичь чего-то в этом сезоне. Мы сыграли только половину. У нас есть шесть месяцев - 19 игр - чтобы совершить невероятное", - сказал Андрос.

32-летний футболист присоединился к "Лутон Таун" по краткосрочному соглашению до января 2024 года из "Эвертона".

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Лутон Таун
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Источник:
Luton Town
Опубликовал: Екатерина Власова
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