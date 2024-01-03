Официально: Лутон Таун продлил контракт со своим хавбеком

Полузащитник "Лутон Таун" Андрос Таунсенд подписал долгосрочный контракт со своим клубом. Об этом сообщается на официальном вебсайте.

"Очевидно, что я рад - три месяца назад я считал, что моя карьера закончилась. Это особенный футбольный клуб. Я думаю, что мы действительно можем достичь чего-то в этом сезоне. Мы сыграли только половину. У нас есть шесть месяцев - 19 игр - чтобы совершить невероятное", - сказал Андрос.