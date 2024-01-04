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Челси согласовал сделку с криптокомпанией, которую связывают с РФ - СМИ

Англия

Логотип нового спонсора появится на рукавах футболок лондонцев

Челси согласовал сделку с криптокомпанией, которую связывают с РФ - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" заключил спонсорское соглашение с криптовалютной компанией BingX, ранее называвшим себя "твердым сторонником российского криптосообщества". Об этом пишет The Telegraph.

По условиям сделки, логотип BingX будет изображен на рукавах футболок лондонского клуба до конца текущего сезона, а с кампании 2024/25 появится на тренировочной форме лондонцев.

Как отмечает британское издание, в ноябре прошлого года BingX провела мероприятие в рамках Moscow Tech Week. По словам компании, они продемонстрировали "приверженность инновациям и участию в российском криптосообществе".

BingX основана в 2018 году и обслуживает более 10 млн пользователей по всему миру. Криптобиржа предлагает различные продукты и услуги, включая спотовую торговлю, деривативы, копитрейдинг и управление активами.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Алина Ерофеева
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