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Кристал Пэлас - Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Кристал Пэлас - Эвертон: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Кристал Пэлас - Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Интересный матч Кубка Англии с точки зрения игровых перспектив Виталия Миколенко. В АПЛ он основной, но не решит ли тренер дать украинцу передышку в кубковом матче? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч Кубка Англии состоится в четверг, четвертого января, в 22:00. Смотреть можно на Setanta Sports.

Кубок Англии. 1/32-я финала

"Кристал Пэлас" - "Эвертон"

Видеотрансляция - Setanta Sports

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Трансляція матчу Крістал Пелес - Евертон
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
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