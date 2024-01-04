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Кристал Пэлас - Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Кристал Пэлас - Эвертон: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
Интересный матч Кубка Англии с точки зрения игровых перспектив Виталия Миколенко. В АПЛ он основной, но не решит ли тренер дать украинцу передышку в кубковом матче? Узнаем из видеотрансляции.
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Матч Кубка Англии состоится в четверг, четвертого января, в 22:00. Смотреть можно на Setanta Sports.
Кубок Англии. 1/32-я финала
"Кристал Пэлас" - "Эвертон"
Видеотрансляция - Setanta Sports
Трансляція матчу Крістал Пелес - ЕвертонСмотреть трансляцию
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
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