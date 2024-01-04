Кристал Пэлас - Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Интересный матч Кубка Англии с точки зрения игровых перспектив Виталия Миколенко. В АПЛ он основной, но не решит ли тренер дать украинцу передышку в кубковом матче? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч Кубка Англии состоится в четверг, четвертого января, в 22:00. Смотреть можно на Setanta Sports.

Кубок Англии. 1/32-я финала

Видеотрансляция - Setanta Sports