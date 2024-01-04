Каземиро и Лисандро Мартинес вернулись к тренировкам с Манчестер Юнайтед

Полузащитник Каземиро и защитник Лисандро Мартинес вернулись к тренировкам с основной группой футболистов "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Напомним, Каземиро не появлялся на поле с 1 ноября из-за травмы подколенного сухожилия. Мартинес получил повреждение в середине сентября. Тогда защитник травмировал лодыжку.

В текущем сезоне Каземиро провел за "красных дьяволов" 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Мартинес, в свою очередь, принял участие лишь в шести играх.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Эрика тен Хага набрали 31 очко после 20 туров. В следующем матче турнира манкунианцы на домашней арене сразятся с "Тоттенхэмом". Ранее стало известно о возможном уходе Каземиро из "Манчестер Юнайтед".