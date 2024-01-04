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Холанд восстановился от травмы и приступил к тренировкам с Манчестер Сити
Эрлинг вернулся в строй
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вернулся в строй после месячного отсутствия из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".
По информации источника, норвежец уже начал тренировочные занятия с общей группой. Форвард не появлялся на поле с начала декабря из-за повреждения ноги.
Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года. В текущем сезоне форвард провел за "горожан" 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.
На данный момент "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 40 очков после 19 туров. В следующем матче турнира "горожане" на выезде сразятся с "Ньюкаслом".
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