Холанд восстановился от травмы и приступил к тренировкам с Манчестер Сити

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вернулся в строй после месячного отсутствия из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

По информации источника, норвежец уже начал тренировочные занятия с общей группой. Форвард не появлялся на поле с начала декабря из-за повреждения ноги.

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года. В текущем сезоне форвард провел за "горожан" 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 40 очков после 19 туров. В следующем матче турнира "горожане" на выезде сразятся с "Ньюкаслом".