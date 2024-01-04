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Челси готов отправить Сантоса в очередную аренду

Англия

Будущее игрока остается неизвестным

Челси готов отправить Сантоса в очередную аренду

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Лондонский "Челси" планирует отправить своего полузащитника Андрея Сантоса в очередную аренду.

"Еще одна важная история в "Челси" - это возвращение Сантоса из "Ноттингем Форест". Клуб планирует снова отправить его в аренду на следующие шесть месяцев. Интерес к игроку есть со стороны многих клубов, но эта ситуация не очень простая, поэтому "Челси" понадобится некоторое время, чтобы понять, как действовать дальше с этим домино", - говорит Фабрицио Романо в своей колонке для Caughtoffside.

За "Ноттингем Форест" Сантос сыграл лишь два матча, в которых на поле провел всего 97 минут.

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Челси (Лондон) Андрей Сантос
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Источник:
caughtoffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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